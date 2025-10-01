Tim: on air il nuovo spot per il lancio dell'offerta dedicata al nuovo iPhone 17 pro

(Teleborsa) - Al via la campagna per lala nuova soluzione che permette di acquistare la partire da 23 euro al mese. Lo spot, primo in Italia dedicato al lancio dell'iPhone 17 Pro, racconta la storia di tre ragazzi appassionati di musica che si mettono in viaggio per andare a un concerto, e della loro nonna che può vivere da casa l'esperienza grazie alle funzionalità avanzate dell'iPhone 17 Pro e alla rete TIM.La fotocamera frontale Center Stage, il video con Acquisizione doppia ( che permette di registrare contemporaneamente con la fotocamera anteriore e posteriore) uniti al 5G Ultra di TIM, consentono ai giovani di superare la distanza fisica e condividere in tempo reale ogni emozione con la nonna.Sulle note di, lo spot è on air sulle principali emittenti TV ed è accompagnato da un ampio piano media integrato: video strategy digital, DOOH (Digital out of home), social media, CTV targetizzata e materiali BTL dedicati.