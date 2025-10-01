USA, ADP: a settembre calo inaspettato di 32 mila occupati

(Teleborsa) - Delude le attese l'2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un decremento di 32 mila posti di lavoro, dopo i -3 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +54 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 52 mila unità.È quanto indica il, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro, sulla cui pubblicazione - venerdì 3 ottobre 2025 - c'è incertezza per lo shutdown del governo USA.Il calo maggiore è quello del settore dei(-28 mila), in particolare Leisure/hospitality (-19 mila) e Professional/business services (-13 mila). Nel settorei posti di lavoro diminuiscono di 2 mila unità, mentre in quello dellescendono di 5 mila unità.A livello dimensionale, leimprese hanno registrato un decremento degli occupati di 40 mila, mentre le imprese didimensioni registrano un calo di 20 mila e l'industria didimensioni un aumento di 33 mila."Nonostante la forte crescita economica osservata nel secondo trimestre, la pubblicazione di questo mese conferma ulteriormente quanto abbiamo visto nel mercato del lavoro, ovvero che inelle assunzioni", ha affermato Nela Richardson, economista capo di ADP.