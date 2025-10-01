USA, ADP: a settembre calo inaspettato di 32 mila occupati

(Teleborsa) - Delude le attese l'andamento dei nuovi posti di lavoro nel settore privato statunitense a settembre
2025. Gli occupati del settore privato hanno registrato infatti un decremento di 32 mila posti di lavoro, dopo i -3 mila del mese precedente (dato rivisto da un preliminare di +54 mila). Le attese dagli analisti indicavano un aumento di 52 mila unità.
È quanto indica il report della Automated Data Processing (ADP)
, che ogni mese pubblica questo report sul mercato del lavoro sulla base dei dati aggregati pervenuti dal settore privato non agricolo. Tale report precede quello ufficiale del Dipartimento del Lavoro, sulla cui pubblicazione - venerdì 3 ottobre 2025 - c'è incertezza per lo shutdown del governo USA.
Il calo maggiore è quello del settore dei servizi
(-28 mila), in particolare Leisure/hospitality (-19 mila) e Professional/business services (-13 mila). Nel settore manifatturiero
i posti di lavoro diminuiscono di 2 mila unità, mentre in quello delle costruzioni
scendono di 5 mila unità.
A livello dimensionale, le piccole
imprese hanno registrato un decremento degli occupati di 40 mila, mentre le imprese di medie
dimensioni registrano un calo di 20 mila e l'industria di grandi
dimensioni un aumento di 33 mila.
"Nonostante la forte crescita economica osservata nel secondo trimestre, la pubblicazione di questo mese conferma ulteriormente quanto abbiamo visto nel mercato del lavoro, ovvero che i datori di lavoro statunitensi sono stati cauti
nelle assunzioni", ha affermato Nela Richardson, economista capo di ADP.(Foto: Saulo Mohana su Unsplash)