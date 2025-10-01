USA, ISM manifatturiero sopra stime a settembre

(Teleborsa) - Migliora leggermente l'attività manifatturiera negli Stati Uniti a settembre, pur mantenendosi in fase di contrazione. Lo segnala l'sulla base del consueto sondaggio mensile.L'indice dei direttori di acquisto delsi è attestato a 49,1 punti, rispetto ai 48,7 punti del mese precedente, risultando superiore alle attese degli analisti che stimavano una salita fino a 49 punti.L'indicatore, che viene usato per valutare lo stato di salute del settore manifatturiero statunitense, si mantiene tuttavia ancora sotto la soglia chiave di 50 punti, che fa da spartiacque tra espansione e contrazione dell'attività.Fra le varie componenti dell'indice, quella suiscende a 48,9 punti da 51,4, mentre quella sull'aumenta a 45,3 da 43,8 e la componente relativa aiscende a 61,9 da 63,7 punti (contro attese per 62,7).