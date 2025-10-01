Milano 13:02
USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 26 settembre

USA, Richieste mutui (WoW) nella settimana del 26 settembre
USA, Richieste mutui nella settimana del 26 settembre su base settimanale (WoW) -12,7%, in calo rispetto al precedente +0,6%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
