Giovedì 22 Gennaio 2026, ore 16.57
Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 16 gennaio
22 gennaio 2026 - 16.35
USA,
Stoccaggi gas nella settimana del 16 gennaio su base settimanale (WoW) -120 Mld piedi cubi
, in calo rispetto al precedente -71 Mld piedi cubi (la previsione era -90 Mld piedi cubi).
