Stoccaggi gas USA (WoW) nella settimana del 16 gennaio

USA, Stoccaggi gas nella settimana del 16 gennaio su base settimanale (WoW) -120 Mld piedi cubi, in calo rispetto al precedente -71 Mld piedi cubi (la previsione era -90 Mld piedi cubi).
