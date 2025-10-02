Acquisto casa e tecnologia: 4 su 10 pronti a comprare senza vederla dal vivo

(Teleborsa) -ma, a cambiare rispetto al passato, è “a scegliamo. Oltre 3 connazionali su 4 (76,7%) 1 vivono in un immobile di proprietà, ma chi è alla ricerca di una nuova casa o lo sarà in un futuro prossimo, non sembra più disposto a dedicare tempo a decine di appuntamenti, visite, spostamenti in città per trovare quella “perfetta”.soprattutto tra i Millennials (50%) e la Gen X (47%) – si dichiara pronto ad acquistare anche senza una visita fisica, affidandosi solo a tour virtuali immersivi e simulazioni digitali. Insomma, se il sogno della casa di proprietà resta vivo è nella scelta che si nota un cambiamento, con tecnologia e innovazione che avranno un ruolo sempre più determinante. E se guardiamo ai prossimi 2-3 anni il dato di chi pensa di acquistare senza programmare visite in presenza sale addirittura al 63%. Sono alcune delle evidenze emerse dalla ricerca realizzata da Netrais, azienda leader nella rigenerazione urbana, con AstraRicerche,sembra non essere fondamentale solo nella fase di visita, ma è un fattore sempre più determinante anche al momento della scelta. Se luminosità (43,7%) ed efficienza energetica (30,2%), infatti, giocano ancora oggi un ruolo importante, anche la domotica inizia a essere per il 6,6% degli intervistati un fattore fondamentale. I sistemi smart attirano sempre più interesse perché consentono dicontrollare da remoto luci, riscaldamento, tapparelle e dispositivi di sicurezza, migliorando il comfort abitativo e ottimizzando i consumi in base alle abitudini quotidiane. Quando vengono trovati in una casa questi elementi spingono una parte rilevante di chi è alla ricerca a prediligerla rispetto ad altre.: prezzi elevati, difficoltà di accesso al credito e un mercato spesso distante dai desideri reali costringono molti – soprattutto i più giovani – a ridimensionare ambizioni e progetti. Solo il 6,8% di chi ha acquistato un immobile negli ultimi due anni è riuscito a trovare ciò che desiderava. E per chi sceglie una casa da costruire o ristrutturare, la sfida è doppia: bisogna anche immaginare come saranno quegli spazi, un giorno.“L’impossibilità per tanti di acquistare l’abitazione dei sogni genera frustrazione e spesso scoraggia persino le visite in presenza, soprattutto quando è difficile immaginare il potenziale di una casa da ristrutturare. Qui che la tecnologia può fare la differenza: le visite virtuali con visori 3D stanno rivoluzionando l’esperienza immobiliare, offrendo un'alternativa concreta, immersiva e personalizzabile. Netrais ha integrato da oltre due anni la realtà virtuale nel proprio modello operativo, permettendo di esplorare in anteprima la futuraabitazione e di modificarne in tempo reale elementi come pavimenti, colori o distribuzione degli ambienti.Grazie alla tecnologia, anche una casa da ristrutturare può essere percepita e progettata fin da subito come una soluzione finita e su misura. E questo è fondamentale visto che quasi il 30% degli italiani cerca una casa già ristrutturata o parzialmente rinnovata”, spiega, CEO di Netrais, realtà nata nel 2020 per ridurre i compromessi abitativi con cui molti sono costretti a fare i conti.