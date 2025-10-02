Avio, non sono pervenuti impegni vincolanti o disponibilità dei soci per AuCap

(Teleborsa) - Ad oggi non sono pervenuti impegni vincolanti a sottoscrivere l'aumento di capitale
da 400 milioni di euro, né manifestazioni di interesse o disponibilità
a valutare l'intervento nell'AuCap da parte di azionisti
della società. Lo si legge nella relazione del CdA di Avio
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, per l'assemblea straordinaria del 23 ottobre.
I maggiori azionisti
della società di Colleferro sono Leonardo
con il 28,75% del capitale, Delfin (holding della famiglia Del Vecchio) con il 3,68%, WCM Investment Management con il 3,18% e InOrbit (veicolo d'investimento fondato e costituito interamente dai manager) con il 2,74%.
Come già spiegato, l'aumento di capitale si inserisce nel contesto di un più ampio progetto di espansione delle attività della società negli Stati Uniti
, inclusa la progettazione, costruzione e gestione di un impianto per la produzione di motori a propellente solido e delle relative componenti, nonché in Europa per rafforzare il ruolo di Avio sia nel settore spaziale europeo che in quello della difesa.
In particolare, in data 11 settembre 2025, il CdA ha approvato all'unanimità un nuovo business plan
che prevede, tra l'altro, il potenziamento della capacità produttiva
della società, sia in Italia che negli Stati Uniti, insieme a una maggiore integrazione verticale
, al fine di cogliere le opportunità di crescita nei mercati spazio e difesa in Europa e negli Stati Uniti.
Nella difesa
, investimenti in nuove tecnologie di propulsione ed in asset produttivi si combineranno con il progetto di sviluppo di Avio negli Stati Uniti
, incentrato sulla realizzazione in loco di un nuovo impianto
che, operativo entro la fine del 2028, produrrà motori a propellente solido per servire più clienti. Nello spazio, Avio, fornitore e operatore del servizio di lancio Vega, continuerà a beneficiare delle dinamiche di mercato, che attualmente prevedono un tasso medio annuo di crescita tra il 2025 ed il 2035 (in termini di tonnellate lanciate in orbita) di circa il 6%, aumentando la cadenza di volo di Vega C ed evolvendo la propria piattaforma di lanciatori con Vega E, oltre a fornire propulsori per i lanciatori Ariane.
In particolare, nella difesa, Avio ritiene di poter incrementare la propria presenza in un mercato in fortissima accelerazione
, la cui supply chain richiede il consolidato know-how della società nei motori a propellente solido (Solid Rocket Motor, SRM) e le ulteriori capacità produttive finanziabili con i nuovi capitali. In particolare negli Stati Uniti, la società punta a contribuire a colmare l'attuale divario tra domanda e offerta di SRM conquistando quote di mercato in un Total Addressable Market che oggi vale circa 1,7 miliardi di dollari ed è previsto crescere ad un tasso del 10% entro il 2035.
La società ha sottoscritto un accordo di pre-garanzia
(cosiddetto pre-underwriting agreement) con Jefferies
e Morgan Stanley
(in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners), relativo all'aumento di capitale e avente ad oggetto l'impegno degli advisor finanziari a stipulare con la società, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, un accordo di garanzia per la sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione eventualmente rimaste non sottoscritte all'esito dell'offerta in Borsa dei diritti inoptati, per un ammontare complessivo massimo pari a 400 milioni di euro. Trattandosi di un'offerta in opzione le azioni saranno offerte agli azionisti direttamente dalla società e non sono previste ulteriori forme di collocamento.
Se le condizioni dei mercati lo consentano e subordinatamente all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte delle Autorità competenti, Avio ritiene che l'aumento di capitale possa completarsi indicativamente entro il 2025
.
Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi sono effetti diluitivi in termini di quote di partecipazione al capitale sociale nei confronti degli azionisti della società che decideranno di sottoscrivere azioni di nuova emissione sulla base dei propri diritti di opzione. Gli occhi sono puntati su Leonardo
, che - secondo quanto emerso dalle indiscrezioni delle scorse settimane - potrebbe decidere di non aderire all'operazione diluendo quindi la propria partecipazione.