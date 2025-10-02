BCE, accordo con Giesecke+Devrient, Nexi e Capgemini per soluzione offline per euro digitale

Nexi

(Teleborsa) - Procedendo nella preparazione dell'euro digitale, la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato la conclusione degli accordi quadro perciascuna delle cinque procedure di appalto negoziate per l'euro digitale. Una collaborazione tra Giesecke+Devrient (G+D), in partnership con, è stata selezionata come prima offerente nell'accordo quadro per fornire una. La possibilità di pagare offline, senza il coinvolgimento di terze parti, è una caratteristica fondamentale dell'euro digitale, che garantirebbe privacy e resilienza come solo il contante oggi può fare.A seguito del completamento della procedura di appalto pubblico negoziata PRO-009494 "Digital Euro Offline Solution" (), la BCE ha ora concluso un accordo quadro in graduatoria per lo sviluppo, l'implementazione e la gestione parziale della soluzione offline con una cooperazione paneuropea, in qualità di offerente numero uno, guidata dalla società SecurityTech G+D, in partnership con il fornitore di servizi di pagamento Nexi e il partner globale per la trasformazione aziendale e tecnologica Capgemini. Lo sviluppo riguarda la progettazione, la definizione e l'implementazione del componente e la sua integrazione nell'architettura complessiva dell'euro digitale.La cooperazione unisce la competenza in SecurityTech e l'esperienza globale di G+D nelle valute pubbliche, la leadership di Capgemini nella consulenza tecnologica e nella trasformazione digitale, e la leadership nell'innovazione tecnologica dei pagamenti e la competenza in ambito POS di Nexi, garantendone l'integrazione nell'infrastruttura esistente."Mentre acceleriamo la digitalizzazione dei pagamenti in tutta Europa, la nostra ambizione è quella di abilitare soluzioni che non siano solo innovative, ma anche resilienti - commenta- Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di una parte così importante dell'infrastruttura per l'euro digitale, sfruttando la nostra competenza e competenza nelle tecnologie di accettazione, che contribuiranno a garantire pagamenti fluidi, anche in situazioni in cui il terminale è offline".