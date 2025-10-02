BCE, accordo con Giesecke+Devrient, Nexi e Capgemini per soluzione offline per euro digitale

(Teleborsa) - Procedendo nella preparazione dell'euro digitale, la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato la conclusione degli accordi quadro per
ciascuna delle cinque procedure di appalto negoziate per l'euro digitale. Una collaborazione tra Giesecke+Devrient (G+D), in partnership con Nexi
e Capgemini
, è stata selezionata come prima offerente nell'accordo quadro per fornire una soluzione end-to-end che renda i pagamenti digitali in euro offline disponibili a utenti ed esercenti in tutta Europa
. La possibilità di pagare offline, senza il coinvolgimento di terze parti, è una caratteristica fondamentale dell'euro digitale, che garantirebbe privacy e resilienza come solo il contante oggi può fare.
A seguito del completamento della procedura di appalto pubblico negoziata PRO-009494 "Digital Euro Offline Solution" (valore di base 220,7 milioni di euro con un massimale di 662,1 milioni
), la BCE ha ora concluso un accordo quadro in graduatoria per lo sviluppo, l'implementazione e la gestione parziale della soluzione offline con una cooperazione paneuropea, in qualità di offerente numero uno, guidata dalla società SecurityTech G+D, in partnership con il fornitore di servizi di pagamento Nexi e il partner globale per la trasformazione aziendale e tecnologica Capgemini. Lo sviluppo riguarda la progettazione, la definizione e l'implementazione del componente e la sua integrazione nell'architettura complessiva dell'euro digitale.
La cooperazione unisce la competenza in SecurityTech e l'esperienza globale di G+D nelle valute pubbliche, la leadership di Capgemini nella consulenza tecnologica e nella trasformazione digitale, e la leadership nell'innovazione tecnologica dei pagamenti e la competenza in ambito POS di Nexi, garantendone l'integrazione nell'infrastruttura esistente.
"Mentre acceleriamo la digitalizzazione dei pagamenti in tutta Europa, la nostra ambizione è quella di abilitare soluzioni che non siano solo innovative, ma anche resilienti - commenta Renato Martini, Direttore Digital Banking Solutions di Nexi
- Siamo orgogliosi di contribuire allo sviluppo di una parte così importante dell'infrastruttura per l'euro digitale, sfruttando la nostra competenza e competenza nelle tecnologie di accettazione, che contribuiranno a garantire pagamenti fluidi, anche in situazioni in cui il terminale è offline".