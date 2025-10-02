Milano 11:14
Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,19%)

Ibex 35 prende il via a 15.567,9 Euro

Borsa: Andamento laterale per Madrid (+0,19%)
Inizio di seduta fiacca per indice azionario della Borsa di Madrid, che riporta un cauto +0,19%, a quota 15.567,9 in apertura.
