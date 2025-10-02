Milano 9:01
43.316 +0,55%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 9:01
9.467 +0,22%
Francoforte 1-ott
24.114 0,00%

Borsa: Londra, apertura +0,12%

In breve, Finanza
Borsa: Londra, apertura +0,12%
Indice FTSE-100 +0,12% a quota 9.466,29 dopo l'apertura.
Condividi
```