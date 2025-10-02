Milano 9:02
Chiusura della Borsa di Mumbai

Chiusura della Borsa di Mumbai
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 2 ottobre, il mercato di Mumbai è chiuso per il Compleanno del Mahatma Gandhi.
