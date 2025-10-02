Milano
9:02
43.320
+0,56%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
9:02
9.466
+0,21%
Francoforte
1-ott
24.114
0,00%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 09.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Chiusura della Borsa di Mumbai
Chiusura della Borsa di Mumbai
Calendar
,
Finanza
02 ottobre 2025 - 07.30
(Teleborsa) - Si ricorda che oggi, 2 ottobre, il mercato di Mumbai è chiuso per il Compleanno del Mahatma Gandhi.
Condividi
Leggi anche
Chiusura della Borsa di Hong Kong
La Borsa in Cina è chiusa
La Borsa in Cina è chiusa
La Borsa di Tokyo è chiusa
Argomenti trattati
Borsa
(1378)
Altre notizie
La Borsa di Tokyo è chiusa
Appuntamenti macroeconomici del 9 settembre 2025
Tasso disoccupazione Cina in agosto
Regno Unito, M4 (MoM) in agosto
Unione Europea, M3 (YoY) in agosto
Tasso disoccupazione USA in agosto
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto