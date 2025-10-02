Milano 11:15
Credem, al via progetto di scissione parziale di Euromobiliare Advisory SIM

(Teleborsa) - Credito Emiliano ha reso noto che, a seguito delle autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza, è stato pubblicato il progetto di scissione parziale di Euromobiliare Advisory SIM a favore di Credem e di Euromobiliare Asset Management SGR.

La scissione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Credem, salvo che i soci rappresentanti almeno il 5% del capitale chiedano la convocazione di un’assemblea straordinaria.

Contestualmente sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico i documenti relativi all’operazione, tra cui il progetto di scissione e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte.
