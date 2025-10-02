Credem, al via progetto di scissione parziale di Euromobiliare Advisory SIM

Credem

(Teleborsa) -ha reso noto che, a seguito delle autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza, è stato pubblicato il progetto di scissione parziale dia favore die diLa scissione sarà sottoposta all’approvazione deldi Credem, salvo che irappresentanti almeno il 5% del capitale chiedano la convocazione di un’Contestualmente sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico irelativi all’operazione, tra cui il progetto di scissione e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte.