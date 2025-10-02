Credem, al via progetto di scissione parziale di Euromobiliare Advisory SIM

(Teleborsa) - Credito Emiliano
ha reso noto che, a seguito delle autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza, è stato pubblicato il progetto di scissione parziale di Euromobiliare Advisory SIM
a favore di Credem
e di Euromobiliare Asset Management SGR
.
La scissione sarà sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione
di Credem, salvo che i soci
rappresentanti almeno il 5% del capitale chiedano la convocazione di un’assemblea straordinaria
.
Contestualmente sono stati depositati e messi a disposizione del pubblico i documenti
relativi all’operazione, tra cui il progetto di scissione e i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società coinvolte.