Credem rafforza la squadra manageriale. Morellini: "nuovi incarichi riflettono la nostra strategia di crescita"

Credem

(Teleborsa) - Rafforzare costantemente la strategia di crescita, valorizzare le professionalità interne e consolidare ulteriormente la squadra manageriale per affrontare con decisione le sfide future del mercato. Sono questi gli obiettivi dei nuovi incarichi in ruoli apicali che il Gruppo, tra i principali gruppi bancari italiani e tra i più solidi in Europa, guidato dal Direttore Generale Stefano Morellini, ha definito nelle scorse settimane.In particolare,diventa Condirettore Generale ed, oltre a mantenere il coordinamento delle aree “Chief Financial Officer” (composta dai servizi Finanza, Governo del Valore e Amministrazione), Legale, Corporate Governance, Sustainability e Stakeholder Engagement, coordinerà anche l’area Crediti del Gruppo.mantiene la carica di Condirettore Generale ed assumerà il coordinamento di tutte le società prodotto del Wealth Management del Gruppo. Pilastri inoltre manterrà il governo strategico di Credem Euromobiliare Private Banking, la banca di gestione dei clienti con elevati patrimoni., nominato Vice Direttore Generale, assumerà l’incarico di coordinatore strategico dell’Area Futuro (che raggruppa l’Information Technology, l’Organizzazione, la Funzione Innovazione, Intelligenza Artificiale e Data Governance, la nuova struttura per la sicurezza informatica) e della società Credemtel, che sviluppa soluzioni digitali per le imprese. Magnani manterrà inoltre il coordinamento della funzione di Wealth Governance, costituita nel 2025 per il presidio del posizionamento strategico e di rischio del wealth management del Gruppo.assume la carica di Vice Direttore Generale e si occuperà del coordinamento strategico delle attività di banking commerciale del Gruppo che comprendono la Business Unit Commerciale di Credem Banca e le società Avvera, Credemleasing, Credemfactor, Credemassicurazioni e Magazzini Generali delle Tagliate.diventa Condirettore Centrale e coordinerà una nuova area di presidio strategico denominata Group Cost Governance and Operations nella quale confluiscono le attività di Operations, Logistica, Cost Management, Procurement e Governance Outsourcing.e rispondono con decisione ad un mercato in rapida evoluzione. L'obiettivo è rafforzare la squadra manageriale con professionisti che vantano una solida esperienza nel Gruppo e che ben conoscono il business e la nostra cultura aziendale per cogliere ogni opportunità futura”, ha dichiarato"Queste nomine confermano la nostra forte convinzione che le persone siano la vera chiave del successo nel lungo periodo di Credem. E’ un modello che ci distingue e che vogliamo continuare a rafforzare. La job rotation è uno strumento per aumentare la visione strategica e le competenze delle persone per affrontare con più efficacia le sfide future. Investiamo molto in percorsi di formazione mirati per garantire che ciascuno abbia le competenze più attuali con l’ed assicurare che la cultura aziendale sia trasmessa con continuità, in perfetta linea con i nostri valori e visione”, ha aggiuntoI nuovi ruoli saranno effettivi dal 9 febbraio 2026.