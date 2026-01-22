EQUITA, nel 2025 è stata consulente in 22 operazioni di M&A per 20 miliardi di euro

(Teleborsa) - EQUITA
, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2025
con 22 operazioni M&A completate
, per un controvalore complessivo di circa 20 miliardi di euro
, affiancando con il suo team imprenditori, società quotate e fondi di private equity in operazioni di finanza straordinaria.
Ha ricoperto il ruolo di advisor di riferimento per i CdA di società quotate, con una comprovata capacità di execution su operazioni large-cap (EQUITA SIM
) e mid-cap (EQUITA Mid Cap Advisory
), e si è posizionata come leader tra gli advisor indipendenti in Italia combinando le classifiche a valore e volumi.
Il team M&A di EQUITA è composto oggi da oltre 40 professionisti
e vanta un'offerta integrata per M&A Advisory, Strategic Advisory, Debt & Capital Advisory e Family Business Advisory.
L'investment bank ha assistito imprenditori e fondi di private equity italiani in 8 mandati sell-side
, società e fondi di private equity italiani in 8 mandati buy-side
. In particolare, è stata molto attiva nel settore delle Financial Institutions, con un contributo determinante al successo di numerose operazioni rilevanti per il consolidamento bancario.
In ambito globale, EQUITA si posiziona tra i Top 20 M&A advisor a livello EMEA e globale nel mid-market
. La banca d'investimento ha effettuato circa l'80% delle operazioni crossborder, supportata dalla partnership globale con Clairfield, presente in più di 35 paesi e che oggi conta più di 500 professionisti.