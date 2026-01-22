Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 17:38
25.530 +0,80%
Dow Jones 17:38
49.513 +0,89%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

EQUITA, nel 2025 è stata consulente in 22 operazioni di M&A per 20 miliardi di euro

Banche, Finanza
(Teleborsa) - EQUITA, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2025 con 22 operazioni M&A completate, per un controvalore complessivo di circa 20 miliardi di euro, affiancando con il suo team imprenditori, società quotate e fondi di private equity in operazioni di finanza straordinaria.

Ha ricoperto il ruolo di advisor di riferimento per i CdA di società quotate, con una comprovata capacità di execution su operazioni large-cap (EQUITA SIM) e mid-cap (EQUITA Mid Cap Advisory), e si è posizionata come leader tra gli advisor indipendenti in Italia combinando le classifiche a valore e volumi.

Il team M&A di EQUITA è composto oggi da oltre 40 professionisti e vanta un'offerta integrata per M&A Advisory, Strategic Advisory, Debt & Capital Advisory e Family Business Advisory.

L'investment bank ha assistito imprenditori e fondi di private equity italiani in 8 mandati sell-side, società e fondi di private equity italiani in 8 mandati buy-side. In particolare, è stata molto attiva nel settore delle Financial Institutions, con un contributo determinante al successo di numerose operazioni rilevanti per il consolidamento bancario.

In ambito globale, EQUITA si posiziona tra i Top 20 M&A advisor a livello EMEA e globale nel mid-market. La banca d'investimento ha effettuato circa l'80% delle operazioni crossborder, supportata dalla partnership globale con Clairfield, presente in più di 35 paesi e che oggi conta più di 500 professionisti.
