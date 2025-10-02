Milano
11:15
43.217
+0,32%
Nasdaq
1-ott
24.801
0,00%
Dow Jones
1-ott
46.441
+0,09%
Londra
11:15
9.445
-0,01%
Francoforte
11:15
24.433
+1,33%
Giovedì 2 Ottobre 2025, ore 11.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Disoccupazione Spagna in settembre
Disoccupazione Spagna in settembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
02 ottobre 2025 - 09.50
Spagna,
Disoccupazione in settembre pari a -4,8K unità
, in calo rispetto al precedente 21,9K unità (la previsione era 15,4K unità).
Condividi
Leggi anche
Spagna, cala a sorpresa la disoccupazione a settembre
Disoccupazione Spagna in agosto
Tasso disoccupazione Germania in settembre
Spagna, Prezzi consumo (MoM) in settembre
Argomenti trattati
Spagna
(50)
Altre notizie
Prezzi consumo Spagna (YoY) in settembre
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 12 settembre
USA, Richieste sussidi disoccupazione (WoW) nella settimana del 19 settembre
Richieste sussidi disoccupazione USA (WoW) nella settimana del 5 settembre
Appuntamenti macroeconomici del 2 ottobre 2025
Appuntamenti macroeconomici: settimana del 29 settembre 2025
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto