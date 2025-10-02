Equity Capital Market europeo trainato da emissioni follow-on nei primi 9 mesi

(Teleborsa) - Le emissioni azionarie e correlate
ad azioni europee
hanno totalizzato 92,2 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025
, con un aumento del 6% rispetto ai livelli dell'anno precedente e il totale più alto nei primi nove mesi degli ultimi quattro anni, secondo dati di LSEG
. Il numero di emissioni è diminuito dell'11%.
Le emissioni follow-on
(cioè da parte di aziende già quotate) hanno rappresentato il 77% dell'attività
, mentre le IPO e le offerte convertibili hanno rappresentato rispettivamente l'11% e il 12%.
Nei primi nove mesi del 2025 sono state registrate 63 offerte pubbliche iniziali (IPO)
di società europee, 22 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Hanno raccolto complessivamente 10,3 miliardi di dollari, il 37% in meno rispetto ai livelli dell'anno precedente.Klarna
, SMG Swiss e Asker Healthcare sono state le maggiori società europee
ad aver debuttato sul mercato azionario nei primi nove mesi del 2025, raccogliendo ciascuna oltre 1 miliardo di dollari.
I proventi derivanti dalle offerte follow-on
sono aumentati dell'8%, raggiungendo i 70,5 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2025, mentre le emissioni di obbligazioni convertibili sono più che raddoppiate (+116%), raggiungendo gli 11,3 miliardi di dollari.
I deal più grandi
sono stati tutti follow-on: Iberdrola
con 5,9 miliardi di dollari in Spagna, EnBW
con 3,6 miliardi di dollari in Germania, Haleon
con 3,1 miliardi di dollari in UK.
Il Regno Unito
è stato il Paese emittente più attivo, rappresentando il 17% dei proventi totali raccolti in azioni e strumenti correlati nella regione, seguito da Svizzera
(14%) e Francia
(10%).Goldman Sachs
si è classificata al primo posto nella classifica di underwriting
dei mercati azionari europei nei primi nove mesi del 2025 (quota di mercato del 15%, proceeds raccolti da 46 società di 13,8 miliardi di dollari), seguita da Morgan Stanley
(10,8%, 10 miliardi di dollari per 39 società) e JPMorgan
(9,7%, 8,9 miliardi di dollari per 36 società).