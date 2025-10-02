Euronext sigla accordi in Francia e Danimarca per benefici ai riservisti militari

(Teleborsa) - Euronext
, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha firmato nuove partnership con le riserve militari nazionali in Danimarca e Francia
. Ulteriori accordi con le riserve militari locali saranno firmati nei prossimi mesi.
Queste partnership ampliano le iniziative relative a Energia, Sicurezza e Geostrategia, il "New ESG", lanciato da Euronext il 6 maggio 2025 per rafforzare l'autonomia strategica europea. Questa serie di iniziative guidate da Euronext aumenta la visibilità delle aziende europee che operano in settori strategici
e fornisce loro strumenti per soddisfare le loro esigenze di finanziamento.
Queste soluzioni, sostiene Euronext, rispondono anche alla crescente domanda da parte di gestori patrimoniali, investitori istituzionali e retail
di ottenere una migliore esposizione ai segmenti ad alta crescita attraverso indici tematici.
Euronext ha creato un quadro di supporto per i propri dipendenti che sono già impegnati in un impegno di riserva o che desiderano cogliere questa opportunità. A partire dal 6 maggio 2025, Euronext garantisce la continuità dello stipendio e delle prestazioni sociali per periodi di formazione
preliminare fino a 15 giorni per tutti i nuovi riservisti e fino a 10 giorni all'anno per tutti i dipendenti Euronext impegnati in un impegno come riservisti in tutte le sedi europee del gruppo.
Per formalizzare questo impegno, Euronext sta stipulando partnership con le riserve militari nazionali. A Parigi
, ha firmato una partnership con la riserva militare francese, la Garde nationale. A Copenaghen
, ha firmato una partnership con la riserva militare danese InterForce Danmark.
"Attraverso queste partnership, Euronext rafforza il suo impegno a rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica dell'Europa, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche - ha commentato il CEO Stéphane Boujnah
- Sono profondamente orgoglioso di questo impegno civico che consente ai nostri colleghi di mettere le proprie competenze e abilità al servizio dei loro Paesi".