Euronext sigla accordi in Francia e Danimarca per benefici ai riservisti militari

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura europea del mercato dei capitali, ha firmato. Ulteriori accordi con le riserve militari locali saranno firmati nei prossimi mesi.Queste partnership ampliano le iniziative relative a Energia, Sicurezza e Geostrategia, il "New ESG", lanciato da Euronext il 6 maggio 2025 per rafforzare l'autonomia strategica europea. Questa serie di iniziative guidate da Euronexte fornisce loro strumenti per soddisfare le loro esigenze di finanziamento.Queste soluzioni, sostiene Euronext, rispondono anche alladi ottenere una migliore esposizione ai segmenti ad alta crescita attraverso indici tematici.Euronext ha creato un quadro di supporto per i propri dipendenti che sono già impegnati in un impegno di riserva o che desiderano cogliere questa opportunità. A partire dal 6 maggio 2025, Euronext garantisce lapreliminare fino a 15 giorni per tutti i nuovi riservisti e fino a 10 giorni all'anno per tutti i dipendenti Euronext impegnati in un impegno come riservisti in tutte le sedi europee del gruppo.Per formalizzare questo impegno, Euronext sta stipulando partnership con le riserve militari nazionali. A, ha firmato una partnership con la riserva militare francese, la Garde nationale. A, ha firmato una partnership con la riserva militare danese InterForce Danmark."Attraverso queste partnership, Euronext rafforza il suo impegno a rafforzare la resilienza e l'autonomia strategica dell'Europa, in un momento di crescenti tensioni geopolitiche - ha commentato il- Sono profondamente orgoglioso di questo impegno civico che consente ai nostri colleghi di mettere le proprie competenze e abilità al servizio dei loro Paesi".