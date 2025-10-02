Francoforte: risultato positivo per Evotec

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Evotec
, che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evotec
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Evotec
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,641 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,433. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,849.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)