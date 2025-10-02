Milano 11:17
43.219 +0,32%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:17
9.448 +0,01%
Francoforte 11:17
24.443 +1,37%

Francoforte: risultato positivo per Evotec

(Teleborsa) - Rialzo marcato per Evotec, che tratta in utile del 3,47% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Evotec più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di Evotec è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,641 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,433. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,849.

