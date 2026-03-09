Milano 17:35
44.025 -0,29%
Nasdaq 19:41
24.662 +0,08%
Dow Jones 19:41
47.153 -0,73%
Londra 17:35
10.250 -0,34%
Francoforte 17:35
23.409 -0,77%

Francoforte: Evotec in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso per Evotec, che tratta in perdita del 3,92% sui valori precedenti.

L'andamento di Evotec nella settimana, rispetto al MDAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 5,15 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 5,24. Il peggioramento di Evotec è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 5,11.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
