Gas liquefatti e transizione energetica: l’appello di Assogasliquidi e l’attenzione del governo

(Teleborsa) -; ma anche. Sono questi gli elementi che, negli ultimi mesi,e che oggi sono stati al centro dell’, che rappresenta le imprese italiane dei settori GPL e GNL. Al centro del dibattito la direttiva: provvedimenti che, allo stato attuale, escluderebbero la possibilità di continuare a utilizzare GPL e GNL, due soluzioni già pronte, capillari e sempre più diffuse nelle versioni bio e rinnovabili.Oggi in Italia quasi una nuova auto su dieci è alimentata a GPL,, il GNL è considerato un’alternativa concreta e disponibile. Nel 2024 si è registrato un +22,4% nelle nuove immatricolazioni di veicoli pesanti, mentre il settore marittimo guarda con ottimismo al futuro: a livello globale il 50% dell’orderbook di nuove navi a combustibili alternativi riguarda unità a GNL.ha sottolineato: "ma da portare avanti nel rispetto della neutralità tecnologica, tutelando quindi contestualmente l’ambiente, il consumatore e l'industria, attraverso soluzioni concrete, non ideologiche e condivise da tutti. Per questo ci rivolgiamo alle istituzioni nazionali ed europee per chiedere di eliminare i bandi alle auto a motore endotermico per il 2035 e per i mezzi pesanti al 2040, e consentire la valorizzazione dei biocarburanti, come il bioGPL ed il bioGNL la cui produzione deve essere sostenuta anche attraverso un apposito quadro incentivante. Allo stesso modo– e sono moltissimi – per cui non è possibile installare l’impianto a pompa di calore. In questi casi, le caldaie di ultima generazione alimentate in maniera crescente da gas rinnovabili rappresentano la soluzione già disponibile.Ricordiamo anche chee, in prospettiva di lungo periodo, dal bioGNL. Chiediamo quindi misure – già nella prossima legge di Bilancio – a sostegno dell’autotrasporto che sceglie l’alimentazione a GNL e dell’armamento chiamato a rinnovare il proprio naviglio in senso ambientale potendo contare sulla propulsione a gas. Infine, a livello nazionale più controlli per garantire che tutte le imprese che distribuiscono GPL, in particolare negli impieghi domestici del prodotto, siano in piena compliance con le norme del settore e ciò a garanzia del nostro consumatore finale, oltre che della corretta competitività tra gli operatori".Tra i temi trattati anche il recepimento della, con i rilevanti impatti sui consumatori, e le attese per la direttiva RED3 sulle energie rinnovabili. Su questo puntoUn messaggio di attenzione è arrivato anche dal, che ha inviato un saluto all’Assemblea: "Buongiorno a tutti, grazie per l'invito che mi avete rivolto e grazie soprattutto al Presidente Cimenti per avermi chiesto di intervenire oggi a questa vostra Assemblea pubblica. Purtroppo non mi è possibile essere presente di persona, ma con questo mio messaggio intendo ribadire l'attenzione mia personale e del governo a tutto il vostro comparto. Stiamo affrontando insiemeLa transizione energetica segna un periodo particolarmente rilevante per tutto il comparto, e quindi anche per i settori del GPL e del GNL. Serve dialogo e collaborazione. Non possiamo permetterci scelte ideologiche: la sola opzione elettrica non è una soluzione realmente percorribile. Tra le tecnologie per la transizione può trovare spazio, tanto spazio anche il GPL, carburante alternativo già pronto ed economicamente accessibile. LaÈ adesso che si decide il futuro dell'industria europea e a guidarci deve essere il principio di neutralità tecnologica. L'alternativa rischia di essere la deindustrializzazione. Tutte le tecnologie vanno prese in considerazione. Su questo siamo determinati:".