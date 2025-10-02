Gas liquefatti e transizione energetica: l’appello di Assogasliquidi e l’attenzione del governo

(Teleborsa) - Incertezza, conflitti normativi e un sistema di regole ancora incompleto
; ma anche segnali di apertura e volontà istituzionale di trovare soluzioni
. Sono questi gli elementi che, negli ultimi mesi, hanno caratterizzato il confronto dei mercati
e che oggi sono stati al centro dell’Assemblea nazionale di Assogasliquidi-Federchimica
, che rappresenta le imprese italiane dei settori GPL e GNL. Al centro del dibattito la direttiva "Case Green" sul riscaldamento domestico e i bandi alle auto e ai mezzi per il trasporto pesante
: provvedimenti che, allo stato attuale, escluderebbero la possibilità di continuare a utilizzare GPL e GNL, due soluzioni già pronte, capillari e sempre più diffuse nelle versioni bio e rinnovabili.
Oggi in Italia quasi una nuova auto su dieci è alimentata a GPL, 7 milioni di famiglie usano questo combustibile per il riscaldamento e, nel trasporto pesante e marittimo
, il GNL è considerato un’alternativa concreta e disponibile. Nel 2024 si è registrato un +22,4% nelle nuove immatricolazioni di veicoli pesanti, mentre il settore marittimo guarda con ottimismo al futuro: a livello globale il 50% dell’orderbook di nuove navi a combustibili alternativi riguarda unità a GNL.Matteo Cimenti, Presidente di Assogasliquidi,
ha sottolineato: "Sì alla decarbonizzazione
ma da portare avanti nel rispetto della neutralità tecnologica, tutelando quindi contestualmente l’ambiente, il consumatore e l'industria, attraverso soluzioni concrete, non ideologiche e condivise da tutti. Per questo ci rivolgiamo alle istituzioni nazionali ed europee per chiedere di eliminare i bandi alle auto a motore endotermico per il 2035 e per i mezzi pesanti al 2040, e consentire la valorizzazione dei biocarburanti, come il bioGPL ed il bioGNL la cui produzione deve essere sostenuta anche attraverso un apposito quadro incentivante. Allo stesso modo va superato il divieto di commercializzazione per le caldaie a partire dal 2040 per quegli immobili
– e sono moltissimi – per cui non è possibile installare l’impianto a pompa di calore. In questi casi, le caldaie di ultima generazione alimentate in maniera crescente da gas rinnovabili rappresentano la soluzione già disponibile.
Ricordiamo anche che l’abbattimento delle emissioni del trasporto pesante sia stradale che marittimo non può prescindere dal GNL
e, in prospettiva di lungo periodo, dal bioGNL. Chiediamo quindi misure – già nella prossima legge di Bilancio – a sostegno dell’autotrasporto che sceglie l’alimentazione a GNL e dell’armamento chiamato a rinnovare il proprio naviglio in senso ambientale potendo contare sulla propulsione a gas. Infine, a livello nazionale più controlli per garantire che tutte le imprese che distribuiscono GPL, in particolare negli impieghi domestici del prodotto, siano in piena compliance con le norme del settore e ciò a garanzia del nostro consumatore finale, oltre che della corretta competitività tra gli operatori".
Tra i temi trattati anche il recepimento della direttiva ETS2
, con i rilevanti impatti sui consumatori, e le attese per la direttiva RED3 sulle energie rinnovabili. Su questo punto l’associazione chiede che le risorse generate dai nuovi oneri vengano reinvestite nei settori stessi per sviluppare bioGPL, rDME e bioGNL.
Un messaggio di attenzione è arrivato anche dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin
, che ha inviato un saluto all’Assemblea: "Buongiorno a tutti, grazie per l'invito che mi avete rivolto e grazie soprattutto al Presidente Cimenti per avermi chiesto di intervenire oggi a questa vostra Assemblea pubblica. Purtroppo non mi è possibile essere presente di persona, ma con questo mio messaggio intendo ribadire l'attenzione mia personale e del governo a tutto il vostro comparto. Stiamo affrontando insieme nuovi scenari nazionali, europei e globali.
La transizione energetica segna un periodo particolarmente rilevante per tutto il comparto, e quindi anche per i settori del GPL e del GNL. Serve dialogo e collaborazione. Non possiamo permetterci scelte ideologiche: la sola opzione elettrica non è una soluzione realmente percorribile. Tra le tecnologie per la transizione può trovare spazio, tanto spazio anche il GPL, carburante alternativo già pronto ed economicamente accessibile. La transizione non ci può essere se dimentichiamo le esigenze reali e le capacità di spesa dei cittadini.
È adesso che si decide il futuro dell'industria europea e a guidarci deve essere il principio di neutralità tecnologica. L'alternativa rischia di essere la deindustrializzazione. Tutte le tecnologie vanno prese in considerazione. Su questo siamo determinati: è la posizione che portiamo in Europa, nella nuova legge sul clima e negli incontri tra i leader dei nostri paesi. Grazie, buon lavoro a tutti
".