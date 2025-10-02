Londra: risultato positivo per ICG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di ICG
, con una variazione percentuale del 2,53%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100
, evidenzia un rallentamento del trend di ICG
rispetto al principale indice della Borsa di Londra
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ICG
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,83 sterline. Primo supporto visto a 22,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,21.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)