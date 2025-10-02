Milano 11:18
Londra: risultato positivo per ICG

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di ICG, con una variazione percentuale del 2,53%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di ICG rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ICG. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 22,83 sterline. Primo supporto visto a 22,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,21.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
