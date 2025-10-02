Mps, si lavora alla lista per Mediobanca: Grilli verso la presidenza, Melzi d’Eril in pole per il ruolo di Ad

Monte dei Paschi di Siena

Mediobanca

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione diè atteso oggi per l’approvazione della lista dei candidati al rinnovo deldi, con i giochi ormai quasi fatti per le posizioni apicali. Dopo il successo dell’offerta pubblica di scambio che ha consegnato a Siena l’86,3% della banca d’affari, ilè pronto a delinearsi. Secondo quanto trapela, l’ex ministro dell’Economia e attuale responsabile delle attività europee di Jp Morgan,, è in cima alla lista come candidato alla presidenza, mentre, amministratore delegato di Anima Holding, sarà proposto per il ruolo di amministratore delegato. Restano ancora alcuni margini di discussione sugli altri undici nomi della lista, ma il comitato nomine, guidato dal presidente di Mps, ha già messo a punto le linee guida principali. La presentazione ufficiale dovrà avvenire entro venerdì, in vista dell’assemblea di Mediobanca convocata per il 28 ottobre.Monte dei Paschi ha intanto incassato una significativada parte di. L’agenzia ha alzato il giudizio sula "Baa1" da "Baa2" e quello sul debito senior unsecured a "Baa3" da "Ba1", riportando quest’ultimo in area investment grade. È stato confermato invece ila "ba1". Secondo Moody’s, la revisione riflette il rafforzamento complessivo del nuovo gruppo bancario nato dall’integrazione con Mediobanca, ritenuto più solido e diversificato. Anche l’è stato migliorato, passando da "stabile" a "positivo".Tra i profili dei candidati, quello di Vittorio Grilli rappresenta una scelta di peso, in grado di rassicurare mercati e investitori. Ex ministro del Tesoro nel governo Monti, già consulente della Delfin e advisor di Mps, Grilli gode di uned è considerato unaper la presidenza di Piazzetta Cuccia. Accanto a lui, il nome di Alessandro Melzi d’Eril emerge come punto di equilibrio sul fronte manageriale: con una lunga carriera alle spalle e un ruolo centrale nella crescita di Anima Holding, il manager è ritenuto adatto a guidare la banca nel, uno dei core business di Mediobanca. L’ampio consenso maturato intorno alle due figure ha reso meno probabili alternative come quella di Riccardo Mulone di Ubs.La, che sarà composta da undici membri, potrebbe includere anche figure già vicine alla governance della holding della famiglia Del Vecchio, come. In parallelo, il settore assicurativo segue con attenzione gli sviluppi:, ceo di Generali, ha ribadito che la strategia presentata a inizio anno dal Leone di Trieste sta producendo risultati sopra le attese, rassicurando gli investitori sulla continuità della linea industriale.