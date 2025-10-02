New York: giornata depressa per Coca-Cola Europacific Partners

azienda di beni di consumo attiva nel settore delle bevande

(Teleborsa) - Composto ribasso per l', in flessione del 2,40% sui valori precedenti.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 89,04 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 87,27. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 90,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)