Milano 13:25
43.242 +0,38%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 13:25
9.450 +0,04%
Francoforte 13:25
24.443 +1,37%

Parigi: brillante l'andamento di Bouygues

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti il gruppo attivo nelle telecomunicazioni, media e costruzioni, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bouygues rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 39,32 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 38,63. L'equilibrata forza rialzista di Bouygues è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 40,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
