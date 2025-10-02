Parigi: nuovo spunto rialzista per Hermes

(Teleborsa) - Bene la maison di moda francese
, con un rialzo del 2,25%.
Il trend di Hermes
mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40
. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro di medio periodo di Hermes
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 2.154,3 Euro. Primo supporto individuato a 2.107,3. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 2.201,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)