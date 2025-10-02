Milano 11:22
43.225 +0,34%
Nasdaq 1-ott
24.801 0,00%
Dow Jones 1-ott
46.441 +0,09%
Londra 11:22
9.453 +0,07%
Francoforte 11:22
24.456 +1,42%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sesa

Migliori e peggiori
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sesa
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business, che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Sesa rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Osservando il grafico di breve periodo di Sesa, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 91,93 Euro e supporto a 90,18. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 93,68.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```