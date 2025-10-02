Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Sesa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che offre servizi informatici e digitali per il segmento business
, che tratta in utile dell'1,96% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Sesa
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Osservando il grafico di breve periodo di Sesa
, si evince una modesta tendenza positiva con prima area di resistenza vista a 91,93 Euro e supporto a 90,18. Un trend che suggerisce una possibile prosecuzione fino al top 93,68.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)