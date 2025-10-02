PIL, Orsini: con grande progetto Paese puntare a +1,5-2%

(Teleborsa) - Occorre un grande progetto di rilancio del paese
, perché "noi dobbiamo essere ambiziosi e puntare all'1,5-2% di crescita,
non ci accontentiamo dello 0,5%". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini,
intervenendo alla presentazione del rapporto di autunno del Centro studi, rilanciando l'idea di rendere disponibile il risparmio privato per investirlo nell'economia reale. "
La Germania stanzia 500 miliardi fino al 2037, il che vuol dire 40 miliardi all'anno - ha aggiunto - è un tema di competitività"
"Mi fa piacere che la parola disaccoppiamento sia entrata nel vocabolario italiano, ma lo facciamo?. L'inverno è vicino facciamo presto", ha detto il numero uno degli Industriali tornando sul tema del maggior prezzo per l'energia che le imprese italiane pagano rispetto alle alte europee.
"Per essere competitivi - ha aggiunto - dobbiamo pagare l'energia come gli altri paesi europei in media".
Tema quello dell'energia sul quale Orsini è più volte tornato, caldeggiando un intervento.
Nei giorni scorsi, c'è stato l'incontro con i Sindacati in vista della manovra con Orsini che ha ribadito che "bisogna mettere l'industria al centro"
con "un piano industriale di 3 anni" perché "le aziende che rappresentiamo esportano 626 miliardi e l'obiettivo dei 700 miliardi è raggiungibile, ma dobbiamo rendere le nostre imprese competitive". Soddisfazione per il miglioramento del rating sovrano dell'Italia da BBB a BBB+ deciso da Fitch. "Abbiamo lavorato tanto a questo. Bene il fatto che il rating sia migliorato, perché dai conti che abbiamo fatto noi c'è già un risparmio di circa 7 miliardi - ha spiegato Orsini -. Il vero tema è che oggi bisogna mettere l'industria al centro. Quello che stiamo chiedendo da tempo è che ci sia un piano industriale di 3 anni e che non sia una visione solo al breve". L'Italia "ce la può fare".