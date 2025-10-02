Regioni, risorse FIS per sostenere borse di studio per l'anno 2025

(Teleborsa) - Un importante provvedimento conferma l’impegno delle Regioni a garantire borse di studio
agli studenti italiani. Il riparto delle risorse del Fondo Integrativo Statale
(FIS), su cui è stata espressa l’intesa in Conferenza Unificata, assegna alle Regioni quasi 558 milioni di euro
per la concessione di borse di studio per l’anno 2025.
Queste risorse permetteranno agli studenti universitari meritevoli
, anche privi di mezzi economici, di accedere a strumenti e servizi necessari per completare con successo il proprio percorso formativo.
"Come sistema Regioni sosteniamo la formazione dei giovani, fondamentale per la crescita del Paese. – ha dichiarato Massimiliano Fedriga
, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Per questo riteniamo importante prevedere l'integrazione delle risorse del FIS
per garantire a questa misura essenziale una copertura a regime
. Dobbiamo sin d’ora preoccuparci delle soluzioni che potranno assicurare nei prossimi anni il pieno accesso al diritto allo studio universitario delle nostre ragazze e ragazzi".
Con questo intervento, le Regioni confermano il loro impegno a sostenere l’istruzione universitaria, garantendo pari opportunità e strumenti concreti per il successo formativo di tutte le studentesse e gli studenti.