Regioni, risorse FIS per sostenere borse di studio per l'anno 2025

(Teleborsa) - Un importante provvedimento confermaagli studenti italiani. Il(FIS), su cui è stata espressa l’intesa in Conferenza Unificata, assegna alle Regioni quasiper la concessione di borse di studio per l’anno 2025.Queste risorse permetteranno agli, anche privi di mezzi economici, di accedere a strumenti e servizi necessari per completare con successo il proprio percorso formativo."Come sistema Regioni sosteniamo la formazione dei giovani, fondamentale per la crescita del Paese. – ha dichiarato, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - Per questo riteniamoper garantire a questa misura essenziale una. Dobbiamo sin d’ora preoccuparci delle soluzioni che potranno assicurare nei prossimi anni il pieno accesso al diritto allo studio universitario delle nostre ragazze e ragazzi".Con questo intervento, le Regioni confermano il loro impegno a sostenere l’istruzione universitaria, garantendo pari opportunità e strumenti concreti per il successo formativo di tutte le studentesse e gli studenti.