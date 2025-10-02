Ria Grant Thornton, rafforza l’area Audit e Consulenza IT con l'ingresso di Fidital

(Teleborsa) - Ria Grant Thornton
, società di revisione ed organizzazione contabile, member firm di Grant Thornton International, annuncia l’ingresso nel Gruppo Grant Thornton di Fidital
, società specializzata in Servizi Assurance, Compliance e IT Advisory
.
L’operazione rafforza l’area Audit e Consulenza IT
di Ria Grant Thornton con l’ingresso di tre figure altamente qualificate, Gianluca Pirola, Marco Marcellan e Fabrizio Fitto, che opereranno in qualità di nuovi soci presso la sede di Milano
. Inoltre, Gianluca Pirola, assumerà la responsabilità della nuova sede operativa di Brescia
, dove svolgerà parte della sua attività insieme a Marco Marcellan, contribuendo così a rafforzare la presenza territoriale del Gruppo.
Grant Thornton complessivamente in Italia
fornisce servizi di audit, assurance, consulenza tributaria, societaria, advisory operando con oltre 700 professionisti su 21 sedi e un fatturato complessivo di oltre 70 milioni di euro
.