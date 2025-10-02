Milano 13:27
Finanza
Ria Grant Thornton, rafforza l’area Audit e Consulenza IT con l'ingresso di Fidital
(Teleborsa) - Ria Grant Thornton, società di revisione ed organizzazione contabile, member firm di Grant Thornton International, annuncia l’ingresso nel Gruppo Grant Thornton di Fidital, società specializzata in Servizi Assurance, Compliance e IT Advisory.

L’operazione rafforza l’area Audit e Consulenza IT di Ria Grant Thornton con l’ingresso di tre figure altamente qualificate, Gianluca Pirola, Marco Marcellan e Fabrizio Fitto, che opereranno in qualità di nuovi soci presso la sede di Milano. Inoltre, Gianluca Pirola, assumerà la responsabilità della nuova sede operativa di Brescia, dove svolgerà parte della sua attività insieme a Marco Marcellan, contribuendo così a rafforzare la presenza territoriale del Gruppo.

Grant Thornton complessivamente in Italia fornisce servizi di audit, assurance, consulenza tributaria, societaria, advisory operando con oltre 700 professionisti su 21 sedi e un fatturato complessivo di oltre 70 milioni di euro.
