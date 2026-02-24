EQUITA, ingresso di Gianfilippo Mancini (ex AD Sorgenia) nel team Investment Banking

(Teleborsa) - EQUITA
, investment bank italiana indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato l'ingresso di Gianfilippo Mancini come senior advisor
, con l'obiettivo di rafforzare l'expertise del team di Investment Banking nei settori energia, utilities e infrastrutture.
Mancini ha ricoperto ruoli di responsabilità in primari gruppi quali Olivetti, Enel e Sorgenia
- per otto anni AD di quest'ultima - ed ha guidato alcune delle più significative storie di trasformazione degli ultimi venti anni nel mercato dell'energia in Italia.
Il suo ingresso contribuirà a consolidare il ruolo di EQUITA quale primario financial advisor nei settori energy e utilities
, ambiti dove il team di Investment Banking vanta un track record di crescente successo, oltre alla profonda conoscenza delle dinamiche di settore da parte degli analisti di ricerca di EQUITA e le recenti iniziative del Gruppo, incluse quelle rivolte agli investimenti in infrastrutture ed energie rinnovabili del fondo EQUITA Green Impact Fund - EGIF.
"Siamo entusiasti che Gianfilippo entri nel nostro Gruppo - ha detto Carlo Andrea volpe, co-responsabile Investment Banking
di EQUITA - In una fase di così grande evoluzione nel settore dell'energia, la sua competenza e credibilità sul mercato saranno di grande supporto ai nostri progetti di crescita e consolidamento del ruolo di EQUITA al fianco dei principali players domestici ed internazionali".