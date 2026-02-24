EQUITA, ingresso di Gianfilippo Mancini (ex AD Sorgenia) nel team Investment Banking

EQUITA

Enel

(Teleborsa) -, investment bank italiana indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato l', con l'obiettivo di rafforzare l'expertise del team di Investment Banking nei settori energia, utilities e infrastrutture.Mancini ha ricoperto- per otto anni AD di quest'ultima - ed ha guidato alcune delle più significative storie di trasformazione degli ultimi venti anni nel mercato dell'energia in Italia.Il suo ingresso contribuirà a consolidare il ruolo di EQUITA quale, ambiti dove il team di Investment Banking vanta un track record di crescente successo, oltre alla profonda conoscenza delle dinamiche di settore da parte degli analisti di ricerca di EQUITA e le recenti iniziative del Gruppo, incluse quelle rivolte agli investimenti in infrastrutture ed energie rinnovabili del fondo EQUITA Green Impact Fund - EGIF."Siamo entusiasti che Gianfilippo entri nel nostro Gruppo - ha dettodi EQUITA - In una fase di così grande evoluzione nel settore dell'energia, la sua competenza e credibilità sul mercato saranno di grande supporto ai nostri progetti di crescita e consolidamento del ruolo di EQUITA al fianco dei principali players domestici ed internazionali".