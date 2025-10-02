Spagna, cala a sorpresa la disoccupazione a settembre

(Teleborsa) - Cala la disoccupazione in Spagna nel mese di settembre. Secondo quanto rilevato daliberico, si è registrato un calo mensile dei disoccupati di 4.846 unità, rispetto alla crescita di 21.900 unità del mese di agosto. Le stime degli analisti erano per un aumento di 15.400 unità.Il confronto con lo stesso mese dell'anno precedente evidenzia undi 153.620 unità (-6%).Ilsi è attestato a 2.421.665 persone, ai minimi dal 2007.La, si attesta a 183.716 unità, il livello più basso mai raggiunto da quando viene compilata la serie storica.