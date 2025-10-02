STM e Tobii avviano produzione in serie di tecnologia di rilevamento degli interni per auto

STMicroelectronics

(Teleborsa) - Tobii, società svedese attiva nell'eye tracking e pioniere dell'attention computing, e, colosso italo-francese nei semiconduttori, hanno avviato la. Il sistema integra una telecamera ad ampio campo visivo, in grado di vedere sia di giorno che di notte, con un monitoraggio avanzato del conducente e degli occupanti, si legge in una nota.L'approccio integrato di Tobii e STM consente agli OEM del settore automobilistico di, offrendo "la soluzione più matura, efficiente ed economica disponibile sul mercato", viene spiegato. Il sistema combina la tecnologia di elaborazione dell'attenzione di Tobii con il VD1940 di STMicroelectronics, un sensore di immagini avanzato progettato principalmente per applicazioni automobilistiche."Grazie alla stretta collaborazione con Tobii per lo sviluppo e l'integrazione, abbiamo creato una nuova generazione di tecnologia di rilevamento degli interni affidabile, intuitiva e pronta per un'ampia adozione in tutto il settore automobilistico - ha dichiaratodi STMicroelectronics - Stiamo espandendo rapidamente la nostra capacità produttiva per soddisfare la domanda prevista e garantire una transizione fluida alla produzione in serie".