Thales in rally, assist da upgrade Kepler

(Teleborsa) - Protagonista il titolo Thales
che, sulla piazza di Parigi, mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,77%.
A fare da assist alle azioni, del gruppo francese della difesa e aerospazio, contribuisce la promozione giunta da Kepler Capital. Gli esperti dell'ufficio studi hanno migliorato il giudizio di Thales portandolo da "Hold" a "Buy". Rivisto al rialzo anche il prezzo obiettivo a 315 euro dai 240 euro indicati in precedenza.
Per gli analisti Thales è sulla buona strada per raggiungere o superare il suo obiettivo di crescita organica delle vendite quinquennale del 5-7%, supportato da target incrementali di margine che implicano un CAGR dell’EBIT dell’8-12% e un CAGR dell’EPS rettificato dell’8-10%, con una conversione del free cash flow (FCF) superiore al 100%.
Il confronto del titolo con il CAC40
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico di Thales
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 280 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 270,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 289,7.