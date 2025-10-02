Thales in rally, assist da upgrade Kepler

Thales

CAC40

azienda attiva nel settore aerospaziale e della difesa

Thales

(Teleborsa) - Protagonista il titoloche, sulla piazza di Parigi, mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,77%.A fare da assist alle azioni, del gruppo francese della difesa e aerospazio, contribuisce la promozione giunta da Kepler Capital. Gli esperti dell'ufficio studi hanno migliorato il giudizio di Thales portandolo da "Hold" a "Buy". Rivisto al rialzo anche il prezzo obiettivo a 315 euro dai 240 euro indicati in precedenza.Per gli analisti Thales è sulla buona strada per raggiungere o superare il suo obiettivo di crescita organica delle vendite quinquennale del 5-7%, supportato da target incrementali di margine che implicano un CAGR dell’EBIT dell’8-12% e un CAGR dell’EPS rettificato dell’8-10%, con una conversione del free cash flow (FCF) superiore al 100%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 280 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 270,3. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 289,7.