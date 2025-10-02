TIM Enterprise: un miliardo di euro di investimenti in tre anni per la fabbrica tecnologica dell'Italia

(Teleborsa) - TIM Enterprise accelera sulla trasformazione digitale del Paese con un piano di investimenti da 1 miliardo di euro in tre anni.
Tale piano – sottolinea TIM in una nota – "consolida il ruolo TIM Enterprise come motore tecnologico del Gruppo TIM e punto di riferimento per oltre 30mila clienti fra imprese e pubbliche amministrazioni, capace di offrire soluzioni digitali end-to-end in ambiti chiave come cloud, edge computing, cybersecurity, intelligenza artificiale, 5G e IoT". Un piano di investimenti da 1 miliardo di euro orientato alla crescita
Il piano triennale 2025-2027 di TIM Enterprise prevede investimenti significativi, che nel 2024 hanno totalizzato 350 milioni di euro, per un totale di circa 1 miliardo di euro. L'infrastruttura di Data Center
raggiungerà una capacità installata di 125 MW, con un network di 17 Data Center, tra cui 8 di ultima generazione (certificati TIER IV o Rating IV, i più alti standard di affidabilità) che rappresentano il 50% di tutti i Data Center di questa categoria presenti in Italia. Il piano include infatti una nuova struttura "AI ready"
e il potenziamento di altri due Data Center. Sempre in arco di piano, 105 milioni di euro
saranno dedicati all'espansione dell'edge cloud,
tecnologia fondamentale per abilitare servizi digitali a bassa latenza e ad alta resilienza, sempre più richiesti dal mercato. La crescita di TIM Enterprise è garantita anche da un solido portafoglio di ordini, pari a circa 4 miliardi di euro,
che includono contratti già firmati con clienti Top Corporate e Pubbliche Amministrazioni.
"TIM Enterprise non è solo una realtà industriale, ma la vera fabbrica tecnologica del Paese – ha dichiarato Elio Schiavo, chief Enterprise & Innovative Solutions officer di TIM
–. Attraverso applicazioni proprietarie, competenze verticali e soluzioni digitali all'avanguardia, accompagniamo ogni giorno la crescita di imprese e pubbliche amministrazioni. Stiamo costruendo un'infrastruttura solida, sicura e tutta italiana, capace di sostenere la trasformazione tecnologica in atto e stiamo lavorando ogni giorno per costruire un ecosistema europeo realmente indipendente e sostenibile. I nostri investimenti nel cloud, nei data center, nell'edge computing e nella cybersicurezza sono guidati da una visione industriale chiara: mettere al servizio di aziende, istituzioni ed enti locali una piattaforma sovrana, scalabile e affidabile. Non è solo un progetto tecnologico, è una strategia per garantire autonomia, resilienza e competitività all'Italia nel contesto europeo e globale". Sovranità digitale e leadership nel cloud
Punto di forza – spiega TIM – è la "capacità di garantire sovranità digitale reale grazie al controllo diretto delle infrastrutture di calcolo, alla gestione di chiavi crittografiche proprietarie e al know-how maturato nella gestione di servizi cloud: un mix unico sul mercato italiano". Questo impegno si concretizza anche nel ruolo da protagonista nel Polo Strategico Nazionale, la più avanzata iniziativa di cloud sovrano in Europa, sviluppata insieme a Leonardo, CDP e Sogei.
La squadra
Guidata da Elio Schiavo, TIM Enterprise
si avvale di una squadra di oltre 6.400 persone,
della rete di vendita piu` capillare del Paese e della piu` grande infrastruttura di Data Center in Italia, progettata secondo i piu` alti standard di sicurezza, efficienza e sostenibilita`. La forza innovativa e` rappresentata anche dalle factory interne
– Noovle per il cloud e l'AI, Olivetti per IoT e soluzioni verticali, e Telsy per la cybersecurity – che sviluppano soluzioni proprietarie garantendo maggiore valore aggiunto e marginalita`.
TIM Enterprise serve oltre 30mila clienti, tra cui tutte le societa` del FTSE MIB e la maggioranza delle mid-cap italiane, con un tasso di churn inferiore all'1% sui top client e relazioni di lungo periodo con i principali gruppi del Paese.
Nel 2024, la business unit del Gruppo TIM ha visto i ricavi crescere a 3,3 miliardi di euro,
con un margine lordo di 1,2 miliardi (circa il 35% dei ricavi) e un Ebitda After Lease pari a 700 milioni di euro. A trascinare i risultati e` stata la crescita del cloud, che rappresenta la principale fonte di ricavi di TIM Enterprise, e che lo scorso anno ha superato 1 miliardo di fatturato, con un percorso in ulteriore crescita nel 2025 (+25% anno su anno nel primo semestre). Partnership strategiche e visione europea
La roadmap tecnologica si arricchisce di collaborazioni strategiche con player globali
come Google Cloud, Oracle e Microsoft
, a garanzia di interoperabilita` e innovazione continua per le soluzioni offerte al mercato. Il Gruppo TIM ha inoltre aderito al progetto IPCEI-CIS
(Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services), che punta a rafforzare lo sviluppo di soluzioni edge a livello europeo, stimolando investimenti pubblici e privati e favorendo la nascita di un ecosistema industriale e tecnologico europeo.
I numeri e la strategia sono stati presentati oggi, in occasione dell'"Unboxing TIM Enterprise Day",
un appuntamento con la comunita` finanziaria che si e` tenuto nel Data Center di Santo Stefano Ticino, da Pietro Labriola,
amministratore delegato TIM, Schiavo
, ed Adrian Calaza,
chief Financial officer TIM.
L'iniziativa e` stata anche un'occasione per esplorare le capacita` all'avanguardia del Data Center
e sperimentare le soluzioni tecnologiche innovative applicate a tutti i settori cruciali per lo sviluppo del Paese: dall'IoT, alle Smart Cities, dalla cybersecurity alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.