TIM Enterprise: un miliardo di euro di investimenti in tre anni per la fabbrica tecnologica dell'Italia

(Teleborsa) - TIM Enterprise accelera sulla trasformazione digitale del Paese con unTale piano – sottolinea TIM in una nota – "consolida il ruolo TIM Enterprise come motore tecnologico del Gruppo TIM e punto di riferimento per oltre 30mila clienti fra imprese e pubbliche amministrazioni, capace di offrire soluzioni digitali end-to-end in ambiti chiave come cloud, edge computing, cybersecurity, intelligenza artificiale, 5G e IoT".Il piano triennale 2025-2027 di TIM Enterprise prevede investimenti significativi, che nel 2024 hanno totalizzato 350 milioni di euro, per un totale di circa 1 miliardo di euro.raggiungerà una capacità installata di 125 MW, con un network di 17 Data Center, tra cui 8 di ultima generazione (certificati TIER IV o Rating IV, i più alti standard di affidabilità) che rappresentano il 50% di tutti i Data Center di questa categoria presenti in Italia. Il piano include infatti unae il potenziamento di altri due Data Center. Sempre in arco di piano,saranno dedicati all'tecnologia fondamentale per abilitare servizi digitali a bassa latenza e ad alta resilienza, sempre più richiesti dal mercato. La crescita di TIM Enterprise è garantita anche da un solidoche includono contratti già firmati con clienti Top Corporate e Pubbliche Amministrazioni."TIM Enterprise non è solo una realtà industriale, ma la vera fabbrica tecnologica del Paese – ha dichiarato–. Attraverso applicazioni proprietarie, competenze verticali e soluzioni digitali all'avanguardia, accompagniamo ogni giorno la crescita di imprese e pubbliche amministrazioni. Stiamo costruendo un'infrastruttura solida, sicura e tutta italiana, capace di sostenere la trasformazione tecnologica in atto e stiamo lavorando ogni giorno per costruire un ecosistema europeo realmente indipendente e sostenibile. I nostri investimenti nel cloud, nei data center, nell'edge computing e nella cybersicurezza sono guidati da una visione industriale chiara: mettere al servizio di aziende, istituzioni ed enti locali una piattaforma sovrana, scalabile e affidabile. Non è solo un progetto tecnologico, è una strategia per garantire autonomia, resilienza e competitività all'Italia nel contesto europeo e globale".Punto di forza – spiega TIM – è la "capacità di garantire sovranità digitale reale grazie al controllo diretto delle infrastrutture di calcolo, alla gestione di chiavi crittografiche proprietarie e al know-how maturato nella gestione di servizi cloud: un mix unico sul mercato italiano". Questo impegno si concretizza anche nel ruolo da protagonista nel Polo Strategico Nazionale, la più avanzata iniziativa di cloud sovrano in Europa, sviluppata insieme aGuidata da Elio Schiavo,si avvale di unadella rete di vendita piu` capillare del Paese e della piu` grande infrastruttura di Data Center in Italia, progettata secondo i piu` alti standard di sicurezza, efficienza e sostenibilita`. La forza innovativa e` rappresentata anche dalle– Noovle per il cloud e l'AI, Olivetti per IoT e soluzioni verticali, e Telsy per la cybersecurity – che sviluppano soluzioni proprietarie garantendo maggiore valore aggiunto e marginalita`.TIM Enterprise serve oltre 30mila clienti, tra cui tutte le societa` del FTSE MIB e la maggioranza delle mid-cap italiane, con un tasso di churn inferiore all'1% sui top client e relazioni di lungo periodo con i principali gruppi del Paese.Nel 2024,con un margine lordo di 1,2 miliardi (circa il 35% dei ricavi) e un Ebitda After Lease pari a 700 milioni di euro. A trascinare i risultati e` stata la crescita del cloud, che rappresenta la principale fonte di ricavi di TIM Enterprise, e che lo scorso anno ha superato 1 miliardo di fatturato, con un percorso in ulteriore crescita nel 2025 (+25% anno su anno nel primo semestre).La roadmap tecnologica si arricchisce dicome, a garanzia di interoperabilita` e innovazione continua per le soluzioni offerte al mercato. Il Gruppo TIM ha inoltre aderito al(Important Project of Common European Interest – Cloud Infrastructure and Services), che punta a rafforzare lo sviluppo di soluzioni edge a livello europeo, stimolando investimenti pubblici e privati e favorendo la nascita di un ecosistema industriale e tecnologico europeo.I numeri e la strategia sono stati presentati oggi, in occasione dell'un appuntamento con la comunita` finanziaria che si e` tenuto nel Data Center di Santo Stefano Ticino, daamministratore delegato TIM,, edchief Financial officer TIM.L'iniziativa e` stata anche un'occasione per esplorare le capacita` all'avanguardia dele sperimentare le soluzioni tecnologiche innovative applicate a tutti i settori cruciali per lo sviluppo del Paese: dall'IoT, alle Smart Cities, dalla cybersecurity alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.