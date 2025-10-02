Uniper, presentata domanda di decommissioning per impianto stoccaggio gas di Breitbrunn

(Teleborsa) - Uniper Energy Storage (Uniper
) ha presentato domanda di autorizzazione alla dismissione dell'impianto di stoccaggio di gas naturale di Breitbrunn
da parte dell'Agenzia Federale per le Reti (BNetzA), con effetto dal 31 marzo 2027
.
La domanda include anche la prova, richiesta per legge, che la dismissione dell'impianto di stoccaggio di gas di Breitbrunn non abbia effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento
della Germania o dell'Unione Europea.
La dismissione dell'impianto di stoccaggio di gas con capacità di 11,5 TWh situato in Baviera era già stata notificata alla BNetzA il 30 aprile 2025
.