Uniper, presentata domanda di decommissioning per impianto stoccaggio gas di Breitbrunn

Finanza
(Teleborsa) - Uniper Energy Storage (Uniper) ha presentato domanda di autorizzazione alla dismissione dell'impianto di stoccaggio di gas naturale di Breitbrunn da parte dell'Agenzia Federale per le Reti (BNetzA), con effetto dal 31 marzo 2027.

La domanda include anche la prova, richiesta per legge, che la dismissione dell'impianto di stoccaggio di gas di Breitbrunn non abbia effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento della Germania o dell'Unione Europea.

La dismissione dell'impianto di stoccaggio di gas con capacità di 11,5 TWh situato in Baviera era già stata notificata alla BNetzA il 30 aprile 2025.

