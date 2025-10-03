Advisor Excellence Contest 2025, Generali Italia: Anna Pagani vince il Generali Global

(Teleborsa) -proveniente da, ha vinto l'edizione 2025 delil premio che celebra i migliori consulenti di Generali. Per il settimo anno consecutivo, oltre 160mila agenti provenienti da tutto il mondo hanno partecipato al concorso mentre i 300 Top Champion sono stati celebrati ieri a Maiorca. L'obiettivo dell'iniziativa, lanciata nel 2017, – spiega Generali in una nota – è incoraggiare i consulenti di Generali di diversi paesi a ispirarsi a vicenda, condividere le loro conoscenze, esperienze e celebrare i rispettivi successi.Per premiare l'impegno costante e l'eccellenza dei suoi agenti, il Gruppo ricerca ogni anno i profili migliori e più innovativi sulla basedi criteri specifici, tra cui la crescita della produzione, l'eccellenza nella consulenza, nella fidelizzazione dei clienti multi-holding e digitalizzazione, tutti elementi al centro delladi Generali.Anche l'edizione 2025 ha riconosciuto inoltre gli agenti che in modo distintivo promuovono le attività dellaa sostegno delle famiglie vulnerabili con bambini piccoli e dell'integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro e l'imprenditorialità."Il Global Advisor Excellence Contest celebra i consulenti Generali che agiscono come veri Lifetime Partner per i 71 milioni di clienti del Gruppo – ha commentato–. Siamo orgogliosi dei nostri consulenti in tutto il mondo, che offrono soluzioni innovative e personalizzate con un servizio eccezionale. Rafforzando ulteriormente il nostro modello di consulenza attraverso la digitalizzazione, rimaniamo a fianco dei clienti per aiutarli a costruire un futuro più sicuro e sostenibile. Congratulazioni a Anna Pagani per il suo straordinario risultato, e grazie a tutti i nostri consulenti—guide fidate per i nostri clienti in oltre 50 paesi"."Una delle priorità strategiche del– si legge nella nota – è l'eccellenza nella relazione con i clienti. Generali, in questa direzione, continua a rafforzare l'impegno come Partner di Vita, puntando su un'esperienza cliente eccellente in tutti i canali e su soluzioni su misura per rispondere alle esigenze in costante evoluzione. Questo si basa su robusti investimenti in tecnologie avanzate, potenziando la produttività della rete distributiva grazie a strumenti digitali, sistemi CRM evoluti e programmi di formazione continua. Inoltre, l'uso dell'Intelligenza Artificiale, inclusa quella generativa, semplifica ulteriormente la gestione dei sinistri e contribuisce a migliorare la qualità del servizio. Nel corso del 2025 Generali ha inoltre lanciato la nuova piattaforma globale del brand ed una campagna pubblicitaria, 'Here. Now', che pone al centro la passione e la dedizione della rete distributiva del Gruppoconsulenti e la capacità di creare connessioni di valore con i clienti".