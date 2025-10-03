Milano 12:37
43.346 +0,62%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 12:37
9.493 +0,69%
Francoforte 12:37
24.457 +0,14%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre

Giornata decisamente positiva per l'Hang Seng Index che ha chiuso la seduta in rialzo a 27.287,1.

Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27.673,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 26.514,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28.832,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```