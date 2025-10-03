Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Giornata decisamente positiva per l'Hang Seng Index che ha chiuso la seduta in rialzo a 27.287,1.
Tecnicamente, l'indice della Borsa di Hong Kong è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 27.673,4, mentre il supporto più immediato si intravede a 26.514,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 28.832,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)