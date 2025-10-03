Analisi Tecnica: USD/YEN del 2/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross americano contro Yen, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
Il quadro tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 146,377 con tetto rappresentato dall'area 148,764. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 145,52.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)