Milano 2-ott
43.078 0,00%
Nasdaq 2-ott
24.893 +0,37%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 2-ott
9.428 0,00%
Francoforte 2-ott
24.423 0,00%

Appuntamenti macroeconomici del 3 ottobre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

Appuntamenti macroeconomici del 3 ottobre 2025
Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 50,5 punti)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,4%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
15:45 USA: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52 punti)


