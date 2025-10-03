Appuntamenti macroeconomici del 3 ottobre 2025

(Teleborsa) - Venerdì 03/10/2025
01:30 Giappone
: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,3%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -1,1%)
10:00 Unione Europea
: PMI composito (atteso 51,2 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea
: PMI servizi (atteso 51,4 punti; preced. 50,5 punti)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,8%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0%; preced. 0%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,4%; preced. 0,2%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,4%)
15:45 USA
: PMI composito (atteso 53,6 punti; preced. 54,6 punti)
15:45 USA
: PMI servizi (atteso 53,9 punti; preced. 54,5 punti)
16:00 USA
16:00 USA
: ISM non manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 52 punti)