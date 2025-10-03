Embraer, consegna 62 jet nel terzo trimestre, in aumento del 5% su anno

(Teleborsa) - Il produttore di aerei brasiliano Embraer
ha dichiarato giovedì di aver consegnato 62 velivoli nel terzo trimestre del 2025, circa il 5% in più
rispetto alle 59 consegne effettuate nel pari periodo del 2024.
Nel trimestre l'azienda ha consegnato 20 jet commerciali
, con un aumento del 25% su base annua, e 41 jet executive
, in linea con l'anno precedente. Il Phenom 300 ha rappresentato quasi la metà di tutti i jet executive consegnati da Embraer nel trimestre.
Inoltre, nel trimestre Embraer ha consegnato un velivolo da trasporto militare multi-missione
, un KC-390 Millennium, rispetto alle due consegne nel segmento difesa dell'anno scorso.Nei primi nove mesi dell'anno
l'azienda ha consegnato 46 jet commerciali e 102 jet executive.Per l'intero 2025
Embraer prevede di consegnare tra 77 e 85 jet commerciali e tra 145 e 155 jet executive. (Foto: Gary Lopater su Unsplash )