Milano 9:12
43.331 +0,59%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:12
9.461 +0,35%
24.487 +0,26%

Embraer, consegna 62 jet nel terzo trimestre, in aumento del 5% su anno

Finanza
Embraer, consegna 62 jet nel terzo trimestre, in aumento del 5% su anno
(Teleborsa) - Il produttore di aerei brasiliano Embraer ha dichiarato giovedì di aver consegnato 62 velivoli nel terzo trimestre del 2025, circa il 5% in più rispetto alle 59 consegne effettuate nel pari periodo del 2024.

Nel trimestre l'azienda ha consegnato 20 jet commerciali, con un aumento del 25% su base annua, e 41 jet executive, in linea con l'anno precedente. Il Phenom 300 ha rappresentato quasi la metà di tutti i jet executive consegnati da Embraer nel trimestre.

Inoltre, nel trimestre Embraer ha consegnato un velivolo da trasporto militare multi-missione, un KC-390 Millennium, rispetto alle due consegne nel segmento difesa dell'anno scorso.

Nei primi nove mesi dell'anno l'azienda ha consegnato 46 jet commerciali e 102 jet executive.

Per l'intero 2025 Embraer prevede di consegnare tra 77 e 85 jet commerciali e tra 145 e 155 jet executive.



(Foto: Gary Lopater su Unsplash )
Condividi
```