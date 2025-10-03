ENEA: aperte le candidature per 4 componenti esterni del Consiglio tecnico-scientifico

(Teleborsa) - L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA) apre la selezione per la nomina di quattro membri esterni del Consiglio tecnico-scientifico (CTS),
come previsto dall’art. 8, comma 2, dello Statuto ENEA.
I candidati dovranno possedere competenze riconosciute nelle aree strategiche di attività dell’Agenzia
e saranno scelti da una Commissione indipendente di esperti, nominata dalla Presidente di ENEA.
Il CTS viene convocato dalla Presidente almeno tre volte l’anno
, oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni si svolgono presso la sede legale di ENEA a Roma, con possibilità di partecipazione anche in videoconferenza. La partecipazione ha carattere onorario: non è prevista alcuna indennità, ma le eventuali spese sostenute per la presenza fisica alle riunioni sono rimborsabili secondo le regole in vigore per i dirigenti ENEA. Il mandato dura quattro anni
, rinnovabile una sola volta, e coincide con la durata del Consiglio di amministrazione.
L’autocandidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2025,
tramite posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata A/R.