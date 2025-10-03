ENEA: aperte le candidature per 4 componenti esterni del Consiglio tecnico-scientifico

(Teleborsa) - L’(ENEA) apre la selezione per la nomina dicome previsto dall’art. 8, comma 2, dello Statuto ENEA.I candidati dovranno possederee saranno scelti da una Commissione indipendente di esperti, nominata dalla Presidente di ENEA.Il, oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni si svolgono presso la sede legale di ENEA a Roma, con possibilità di partecipazione anche in videoconferenza. La partecipazione ha carattere onorario: non è prevista alcuna indennità, ma le eventuali spese sostenute per la presenza fisica alle riunioni sono rimborsabili secondo le regole in vigore per i dirigenti ENEA. Il, rinnovabile una sola volta, e coincide con la durata del Consiglio di amministrazione.L’autocandidatura dovrà pervenire entro etramite posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata A/R.