ENEA: aperte le candidature per 4 componenti esterni del Consiglio tecnico-scientifico
(Teleborsa) - L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) apre la selezione per la nomina di quattro membri esterni del Consiglio tecnico-scientifico (CTS), come previsto dall’art. 8, comma 2, dello Statuto ENEA.

I candidati dovranno possedere competenze riconosciute nelle aree strategiche di attività dell’Agenzia e saranno scelti da una Commissione indipendente di esperti, nominata dalla Presidente di ENEA.

Il CTS viene convocato dalla Presidente almeno tre volte l’anno, oppure su richiesta della maggioranza dei suoi componenti. Le riunioni si svolgono presso la sede legale di ENEA a Roma, con possibilità di partecipazione anche in videoconferenza. La partecipazione ha carattere onorario: non è prevista alcuna indennità, ma le eventuali spese sostenute per la presenza fisica alle riunioni sono rimborsabili secondo le regole in vigore per i dirigenti ENEA. Il mandato dura quattro anni, rinnovabile una sola volta, e coincide con la durata del Consiglio di amministrazione.

L’autocandidatura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 31 ottobre 2025, tramite posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata A/R.
