Giappone, ad agosto tasso di disoccupazione sale al 2,6%

(Teleborsa) - Risulta in aumento oltre le attese la disoccupazione in Giappone
. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di agosto
il tasso dei senza lavoro è salito al 2,6%
, dal 2,3% del mese precedente e a fronte del 2,4% atteso dagli analisti.
Il numero di disoccupati è salito a 1,82 milioni
, con un aumento di 70 mila unità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta del primo aumento in 13 mesi. Gli occupati sono pari a 68,35 milioni
, in aumento di 200 mila unità rispetto ad agosto 2024. Si tratta del 37° mese consecutivo di aumento.(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))