Milano 9:12
43.331 +0,59%
Nasdaq 2-ott
24.893 0,00%
Dow Jones 2-ott
46.520 +0,17%
Londra 9:12
9.461 +0,35%
24.487 +0,26%

Giappone, ad agosto tasso di disoccupazione sale al 2,6%

Economia, Macroeconomia
Giappone, ad agosto tasso di disoccupazione sale al 2,6%
(Teleborsa) - Risulta in aumento oltre le attese la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di agosto il tasso dei senza lavoro è salito al 2,6%, dal 2,3% del mese precedente e a fronte del 2,4% atteso dagli analisti.

Il numero di disoccupati è salito a 1,82 milioni, con un aumento di 70 mila unità rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Si tratta del primo aumento in 13 mesi. Gli occupati sono pari a 68,35 milioni, in aumento di 200 mila unità rispetto ad agosto 2024. Si tratta del 37° mese consecutivo di aumento.

(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))
Condividi
```