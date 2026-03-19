Milano 11:36
43.807 -2,09%
Nasdaq 18-mar
24.425 0,00%
Dow Jones 18-mar
46.225 0,00%
Londra 11:36
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Francoforte 11:36
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Tasso disoccupazione Regno Unito in gennaio

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Tasso disoccupazione Regno Unito in gennaio
Regno Unito, Tasso disoccupazione in gennaio pari a +5,2%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +5,3%).
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