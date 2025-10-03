Greenvolt si aggiudica 499 MWh con progetto in area Sud e Calabria nell'asta MACSE

KKR

(Teleborsa) -(controllato da) è, lanciata danell'ambito del MACSE (Meccanismo di Approvvigionamento di Capacità di Stoccaggio Elettrico).In quest'asta, Greenvolt si è aggiudicata un contratto di 15 anni indicizzato all'indice dei prezzi al consumo (CPI) per, a un prezzo superiore alla media assegnata in quella zona.Il progetto di Greenvolt, con una capacità stimata totale di 75 MW / 600 MWh, sarà il primo sistema a batteria Li-Ion con 8 ore di accumulo del Gruppo e si appresta a diventare uno dei più grandi progetti di storage di lunga durata in Europa nei prossimi anni, si legge in una nota."Accogliamo con grande soddisfazione l'esito dell'asta italiana, ottenuto in un contesto di forte competitività - ha dichiaratodi Greenvolt - Le batterie, settore in cui Greenvolt è tra i principali player europei, sono fondamentali per garantire la stabilità della rete in una fase di forte espansione delle energie rinnovabili. Allo stesso tempo, questo contratto quindicennale rappresenta un chiaro rafforzamento delle nostre attività nel mercato italiano".Sono previste, con l'obiettivo di raggiungere 70 GWh di capacità operativa entro il 2030.