HeyLight, Turismo estate 2025: 3 italiani su 4 in viaggio

(Teleborsa) - Questa estatespendendoe scegliendo soprattutto il mare come meta preferita. Secondo i dati, nel secondo trimestre 2025 i flussi turistici in Italia hanno registrato un lieve incremento, con unCresce anche il fenomeno della destagionalizzazione, con settembre che si afferma sempre di più come mese ideale per prolungare le ferie.A sostenere la capacità di spesa degli italiani contribuisce anche ilritenuto utile per la gestione del budget dal 26% degli intervistati; tra questi,. I dati emergono da, il primo osservatorio realizzato da, la piattaforma di. HeyLight sarà protagonista allin programma dall’8 al 10 ottobre al Rimini Expo Centre.Nel, un dato in linea con lo scorso anno (78%). In particolare,rappresentano le fasce d’età che hanno viaggiato di più, mentre tra i più adulti - Baby Boomers e Silent - la propensione è stata più ridotta. Il mare si conferma la meta che mette d’accordo i vacanzieri di ogni generazione, apprezzata dal 47% del campione, mentre la montagna segue a distanza (15%).I prezzi restano un fattore determinante per la scelta della meta, così come le modalità di pagamento adottate. In generale, gli italiani hanno speso in media 1.230 euroa persona,chi ha organizzato un viaggio con destinazione a lungo raggio fuori dai confini europei. Quando si tratta di saldare il conto, la maggior parte degli italiani continua a privilegiare soluzioni tradizionali: il pagamento immediato dell’intero importo resta la scelta più diffusa, soprattutto per quanto riguarda gli spostamenti (58%), mentre nel caso dei pacchetti all-inclusive prevale il pagamento con la modalità "acconto e saldo" (70%) concordato con la struttura ricettiva."Il turismo italiano mostra un andamento solido e le vacanze estive 2025 hanno confermato il desiderio degli italiani di viaggiare – commenta– Allo stesso tempo,. Il credito al consumo e soluzioni innovative come il Buy Now Pay Later rappresentano oggi una risposta concreta a questa esigenza: non si tratta solo di facilitare l’acquisto del viaggio, ma di, permettendo a più famiglie di pianificare con serenità le proprie vacanze. In un contesto economico in evoluzione, il nostro ruolo è quello di accompagnare i consumatori verso scelte consapevoli, offrendo strumenti finanziari che possano aiutarli a realizzare i loro progetti."Accanto alle consuete modalità di pagamento in un’unica soluzione o con la formula di acconto e saldo, il comparto turistico registra un, in particolare per le spese relative all’alloggio (10%). Inoltre, un ulteriore 8% di viaggiatori avrebbema non ha trovato questa opzione disponibile al momento della prenotazione. L’interesse verso il BNPL è alimentato dalla flessibilità che offre ai consumatori: il 26% degli italiani, infatti, sarebbe interessato a partire pagando un po’ per volta; tra questi"Il BNPL rappresenta un’opportunità strategica per il mondo dei viaggi e dell’hospitality – dichiara– Compass. Stiamo, infatti, osservando un cambio di paradigma da parte degli operatori del settore, dalla strategia dei viaggi iper-scontati a quella dei viaggi a rate: un punto importante per preservare la marginalità e soprattutto per disporre di liquidità immediata per effettuare le prenotazioni per conto dei clienti.oltre ad essere un abilitatore di sogni che altrimenti rimarrebbero nel cassetto"Accanto alle modalità di pagamento a rate già note firmate HeyLight, in occasione di TTG HeyLight lancia una nuova soluzione tecnologica dedicata all'accomodation, che, senza interessi né limiti d'importo. HeyLight per l’accomodation può essere integrata nella suite di pagamento delle strutture ricettive per la gestione delle prenotazioni dei clienti italiani ed esteri. Il processo si attiva con una semplice carta di credito, debito o prepagata, e l'importo viene automaticamente suddiviso in base al numero di mesi che separano la prenotazione dal check-in. La soluzione, già integrata nelle principali piattaforme di prenotazione, rappresenta, che possono ridurre il rischio di cancellazioni tardive, preservare i margini e sfruttare la rateizzazione come incentivo per anticipare le pianificazioni di nuovi viaggi nei periodi di bassa occupazione.HeyLight sarà presente al TTG Travel Experience e all’Hospitality Day conNel caso dell’Hospitality Day, si parlerà dei nuovi strumenti di marketing e revenue e sarà presentato un caso di successo insieme a partner di HeyLight del settore alberghiero. Al TTG Travel Experience, invece, Lambertini sarà tra gli speaker all’interno della tavola rotonda "Il tempo nuovo della vacanza modalità di fruizione, decisioni di spesa, BNPL e soluzioni di investimento", incentrata su modalità di fruizione, decisioni di spesa e soluzioni di pagamento innovative.