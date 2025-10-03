Milano 16:53
ICOP, Alantra alza target price e consiglia "buy"

Il mix bilanciato di backlog del primo semestre 2025 garantisce rendimenti sostenibili

(Teleborsa) - ICOP ha registrato solidi risultati nel primo semestre del 2025, con un fatturato più che raddoppiato su base annua grazie alla crescita organica e all'operazione di acquisizione di Atlantic Geoconstruction Holdings (AGH) negli Stati Uniti completata nel periodo. Con un EBITDA di 26,9 milioni di euro e un margine del 16,8%, spiegano gli analisti di Alantra, la redditività rimane solida nonostante gli effetti mix derivanti dal business a margine più basso di Eteria. L'utile netto è aumentato del 47% su base annua a 10,8 milioni di euro, mentre la PFN è aumentata a 133 milioni di euro dopo l'acquisizione di AGH e l'investimento in RoboGO, rimanendo ben sotto controllo. Il portafoglio ordini pro-forma si attesta a 1,4 miliardi di euro, garantendo un'elevata visibilità e diversificazione in tutte le divisioni.

Aumentiamo il nostro target price a 21 euro dai 16,5 indicati in precedenza, affermano gli esperti, "con un potenziale di rialzo del 14%".

A Piazza Affari il titolo I.Co.P, prosegue la seduta in salita dello 0,81%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di I.Co.P più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Growth. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.

Si indebolisce il quadro tecnico di I.Co.P, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 18,4 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 18,9. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 18,1.



