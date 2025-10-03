Milano 9:50
Migliori e peggiori
Madrid: positiva la giornata per Banco de Sabadel
(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'istituto di credito spagnolo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banco de Sabadel, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,301 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,37 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,256.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
