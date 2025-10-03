Madrid: positiva la giornata per Banco de Sabadel

(Teleborsa) - Avanza la banca spagnola
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,89%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'istituto di credito spagnolo
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banco de Sabadel
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 3,301 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 3,37 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 3,256.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)