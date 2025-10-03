Milano
9:50
43.362
+0,66%
Nasdaq
2-ott
24.893
0,00%
Dow Jones
2-ott
46.520
+0,17%
Londra
9:50
9.465
+0,39%
Francoforte
9:50
24.478
+0,23%
Venerdì 3 Ottobre 2025, ore 10.07
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: risultato positivo per Acerinox
Madrid: risultato positivo per Acerinox
Migliori e peggiori
,
In breve
03 ottobre 2025 - 09.50
Seduta positiva per la
società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile
, che avanza bene del 2,42%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: brillante l'andamento di Acerinox
Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
Madrid: scambi al rialzo per Acerinox
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox
Titoli e Indici
Acerinox
+2,25%
Altre notizie
Madrid: nuovo spunto rialzista per Acerinox
Madrid: balza in avanti Acerinox
Madrid: andamento rialzista per Acerinox
Madrid: risultato positivo per Grifols
Madrid: scambi in positivo per Redeia
Madrid: scambi in positivo per Inditex
Guide
Conti corrente zero spese: guida alla scelta
Possiamo definire un conto corrente zero spese come un modo di impostare il conto corrente senza canone fisso e con un pacchetto di operazioni gratuite nel perimetro digitale.
leggi tutto