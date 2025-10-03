Madrid: scambi in positivo per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare
, che tratta in utile del 2,33% sui valori precedenti.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MERLIN Properties SOCIMI
rispetto all'indice di riferimento.
L'esame di breve periodo di MERLIN Properties SOCIMI
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,3 Euro e primo supporto individuato a 13,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)