Madrid: scambi in positivo per MERLIN Properties SOCIMI

società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare

Ibex 35

MERLIN Properties SOCIMI

MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la, che tratta in utile del 2,33% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,3 Euro e primo supporto individuato a 13,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,57.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)