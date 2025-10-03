Milano 15:19
Madrid: scambi in positivo per MERLIN Properties SOCIMI

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società spagnola attiva nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, che tratta in utile del 2,33% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a MERLIN Properties SOCIMI rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di MERLIN Properties SOCIMI classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 13,3 Euro e primo supporto individuato a 13,03. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 13,57.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
