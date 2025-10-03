Mexedia, affiliata USA sottoscrive accordo per cessione di Telvantis Voice Services

(Teleborsa) - Mexedia
, società tecnologica italiana specializzata in comunicazioni omnichannel e quotata su Euronext Growth Paris, ha comunicato che la propria affiliata statunitense Telvantis ha sottoscritto un term sheet vincolante con Spectral Capital Corporation per la cessione del 100% del capitale sociale di Telvantis Voice Services (TVS)
.
Secondo Telvantis, la dismissione prevista supporta il riposizionamento strategico della società come holding tecnologico-industriale USA
focalizzata su wireless e infrastrutture 5G, oltre che su sviluppo, acquisizione, gestione e crescita di asset correlati. Ai sensi del Term Sheet vincolante, la transazione sarà interamente corrisposta in azioni (all-stock), con il trasferimento di TVS a Spectral senza debito (debt-free).
Il corrispettivo
prevede l'emissione, da parte di Spectral, di: 10.000.000 azioni ordinarie Spectral, se nel 2026 TVS realizzerà 10 milioni di dollari di utile operativo oppure 665 milioni di dollari di ricavi lordi profittevoli agli attuali margini; e almeno 1.500.000 azioni, se nel 2026 TVS realizzerà almeno 240 milioni di dollari di ricavi profittevoli.
TVS ha contribuito a circa il 27% dei ricavi e a circa l'1,2% del risultato operativo lordo dei risultati consolidati di Mexedia nell'esercizio 2024 e a circa il 53,6% dei ricavi e circa il 35,1% del risultato operativo lordo nei primi sei mesi
dell'anno in corso.
"Da un punto di vista finanziario, questa operazione ha un duplice valore: da un lato consente a Telvantis di concentrarsi su segmenti ad alta crescita con un modello capital-efficient; dall'altro rafforza la nostra disciplina nella gestione del portafoglio e nella monetizzazione degli asset - ha commentato Daniel Gilcher, CFO
di Mexedia - La struttura dell'accordo, interamente in azioni e collegata a milestone di performance specifiche, riflette un approccio prudente ma ambizioso verso crescita e redditività".
Il titolo Mexedia sta sperimentando una grande volatilità sulla Borsa di Parigi
dopo essere stato sospeso
per oltre due settimane dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF), la corrispondente francese della Consob, per diversi indizi di una possibile pratica di "pump and dump".(Foto: Scott Graham su Unsplash)